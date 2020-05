Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-BioMérieux espère lancer prochainement deux tests sérologiques Reuters • 06/05/2020 à 08:07









PARIS, 6 mai (Reuters) - Le groupe pharmaceutique bioMérieux BIOX.PA a annoncé mercredi avoir développé et validé la performance de deux tests sérologiques pour la détection des anticorps chez les personnes exposées au virus SARS-CoV-2 responsable du COVID-19, qu'il espère lancer prochainement. "Les tests VIDAS® anti-SARS-CoV-2 IgM et anti-SARS-CoV-2 IgG visent à mesurer en moins de 30 minutes la présence d'anticorps chez les personnes (...) infectées", précise bioMérieux dans un communiqué. Le groupe prévoit de mettre à disposition ces tests dès la mi-mai à des fins de recherche. "Ils seront marqués CE rapidement et bioMérieux soumettra une demande d'autorisation d'utilisation en urgence auprès de la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine." "bioMérieux prévoit une augmentation rapide de ses capacités de production afin d'être en mesure de produire plusieurs millions de ces tests sérologiques par mois dès les prochaines semaines", ajoute le laboratoire pharmaceutique. Le spécialiste du diagnostic in vitro a vu son chiffre d'affaires dopé au premier trimestre par la demande "exceptionnelle" pour les tests respiratoires liée à la pandémie de coronavirus mais a prévenu mi-avril que la crise sanitaire aurait un impact négatif sur d'autres pans de son activité et a abandonné ses objectifs financiers pour 2020. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées BIOMERIEUX Euronext Paris +0.09%