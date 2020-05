Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Baisse du nombre de nouveaux décès en Italie Reuters • 31/05/2020 à 18:47









ROME, 31 mai (Reuters) - Les nouveaux décès liés au COVID-19 se sont élevés ce dimanche à 75 en Italie, contre 111 la veille, a annoncé la Protection civile, qui fait par ailleurs état d'une baisse des nouveaux cas de contamination qui reculent à 355 contre 416 samedi. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a lui aussi reculé à 435 contre 450 la veille, confirmant la tendance à l'oeuvre depuis plusieurs semaines. Depuis le 21 février, l'épidémie a tué 33.415 personnes en Italie, faisant du pays le troisième le plus mortellement touché par l'épidémie derrière les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. (Crispian Balmer; version française Nicolas Delame)

