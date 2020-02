Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Baisse de 11,3% des ventes de Volkswagen en Chine en janvier Reuters • 14/02/2020 à 11:25









BERLIN, 14 février (Reuters) - Les livraisons de Volkswagen VOWG_p.DE ont diminué de 11,3% en janvier, par rapport à janvier 2019, en raison notamment de l'épidémie de coronavirus, annonce vendredi le constructeur automobile allemand. Le groupe a livré 343.400 véhicules en Chine continentale et à Hong Kong le mois dernier. La Chine est le premier marché de Volkswagen. Au total, les livraisons de Volkswagen ont baissé de 5,2% à 836.800 véhicules le mois dernier. L'association chinoise des constructeurs automobiles a déclaré jeudi que les ventes de véhicules avaient baissé de près d'un cinquième en janvier, soit le 19e mois consécutif de baisse, en raison des vacances du Nouvel An lunaire et de la crise sanitaire liée au coronavirus de Wuhan. (Thomas Seythal, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris -100.00% VOLKSWAGEN VZ XETRA +0.31%