Coronavirus-Autorités sanitaires et aéroports en alerte en France

PARIS, 21 janvier (Reuters) - Des consignes de vigilance ont été adressées aux personnels de santé et aux aéroports français face à l'épidémie de coronavirus en Chine, a déclaré mardi Agnès Buzyn, qui ne prévoit pas à ce stade de mesures de restriction pour les voyageurs. Ce nouveau type de coronavirus, apparu à Wuhan, dans le centre de la Chine, a fait six morts, selon un bilan provisoire communiqué mardi par le maire de la ville. "La situation est suivie de très près depuis plusieurs semaines par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé, il y a des réunions régulières", a assuré sur Europe 1 la ministre française de la Santé, à la veille d'une réunion d'urgence de l'OMS. "Aujourd'hui, les voyageurs qui reviennent de Chine, quel que soit leur trajet, reçoivent une information sur la conduite à tenir en cas de température. Il leur est demandé, s'ils se sentent fébriles et s'ils se sentent mal, de ne pas se rendre aux urgences, de ne pas aller chez un médecin, mais d'appeler le centre 15", a-t-elle précisé. "Toutes les autorités sanitaires - les Samu, les laboratoires de virologie, les hôpitaux - sont informées du risque et donc vont chercher les personnes et les emmènent dans des lieux qui leur permettent de ne pas être en contact avec le reste de la population", a expliqué Agnès Buzyn. Une centaine de vols en provenance de Chine atterrissent chaque jour dans 12 aéroports français, selon la ministre. "Les recommandations aux aéroports ont été données, les personnels au sol savent exactement quoi faire en cas de fièvre au retour de Chine", a-t-elle dit, ajoutant qu'il n'y avait pas d'"annulations à prévoir pour l'instant". "Ça reste une épidémie qui est pour l'instant encore cantonnée." (Sophie Louet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

