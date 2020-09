Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Astrazeneca lance la 1ère phase de l'essai clinique de son vaccin au Japon Reuters • 04/09/2020 à 09:53









PARIS, 4 septembre (Reuters) - Le groupe pharmaceutique britannique Astrazeneca AZN.L a annoncé vendredi le lancement de la phase I/II de son essai clinique au Japon de son candidat-vaccin contre le COVID-19. Les essais de ce vaccin, baptisé AZD1222, seront menés dans plusieurs installations au Japon et concerneront 250 sujets, a déclaré la société dans un communiqué. Astrazeneca travaille avec Daiichi Sankyo 4568.T , JCR Pharma 4552.T et d'autres partenaires au Japon pour fabriquer et distribuer le vaccin. (Rocky Swift et Chris Gallagher in Tokyo; Blandine Hénault pour la version française)

