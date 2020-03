Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Arrestations au Maroc pour fausses nouvelles Reuters • 19/03/2020 à 15:48









RABAT, 19 mars (Reuters) - Au moins une dizaine de personnes accusées de répandre de fausses nouvelles sur l'épidémie de coronavirus ont été arrêtées au Maroc, ont annoncé jeudi les autorités. Parmi ces personnes figurent une "youtubeuse" qui nie l'existence de la maladie et d'autres qui encouragent la population à ignorer les mesures de restriction imposées par le gouvernement. "Les fausses nouvelles sont la première cause de panique au sein de la population", a souligné le Premier ministre Saad Eddine El Othmani. Le Maroc a fait état de 61 cas de contaminations au coronavirus et deux décès dans le pays. Rabat a fermé les mosquées, écoles, cafés et restaurants du pays, ainsi que les salles de sport et de divertissement. Tous les vols internationaux ont également été suspendus. (Ahmed Eljechtimi; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

