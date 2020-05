Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Appel de parlementaires à l'annulation de la dette des pays pauvres Reuters • 13/05/2020 à 07:54









WASHINGTON, 13 mai (Reuters) - Plus de 300 parlementaires d'une vingtaine de pays ont appelé mercredi le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale à annuler la dette des pays pauvres face aux conséquences économiques potentielles de la pandémie de nouveau coronavirus. Le sénateur américain Bernie Sanders, à l'origine de cette initiative avec la représentante démocrate Ilhan Omar, affirme que les pays pauvres doivent pouvoir mobiliser l'ensemble de leurs faibles ressources pour protéger leur population plutôt que de rembourser des "dettes insoutenables" dues aux grandes institutions financières internationales. L'annulation de la dette des pays pauvres est "la moindre des choses que la Banque mondiale, le FMI et d'autres institutions financières internationales devraient faire pour empêcher un accroissement inimaginable de la pauvreté, de la faim et des maladies qui menace des centaines de millions de personnes", dit-il. Les signataires, originaires de tous les continents, jugent que le remboursement de la dette des pays les plus pauvres devrait être complètement annulé plutôt que simplement suspendu, comme l'a décidé le G20 en avril. La Banque mondiale a déclaré qu'elle allait réfléchir aux moyens de renforcer son soutien aux pays les plus pauvres mais que l'annulation des dettes pourrait nuire à sa note de crédit et limiter sa capacité à fournir des financements à moindre coût à ses membres. Les parlementaires emmenés par Bernie Sanders demandent aussi aux responsables du FMI et de la Banque mondiale d'appuyer la création de milliards de dollars de nouveaux droits de tirage spéciaux (DTS), la "monnaie" du FMI. Parmi les signataires figurent notamment l'ancien dirigeant travailliste en Grande-Bretagne Jeremy Corbyn ou l'ancien président argentin Carlos Menem. (Andrea Shalal version française Bertrand Boucey)

