Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Airbus autorisé à relancer l'activité de son usine à Tianjin Reuters • 11/02/2020 à 13:47









PARIS, 11 février (Reuters) - Airbus AIR.PA a été autorisé par les autorités chinoises à relancer l'activité de son usine d'assemblage à Tianjin, dont la fermeture avait été prolongée en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, a annoncé mardi l'avionneur européen. "Cela signifie qu'elle va pouvoir augmenter progressivement la production tout en respectant toutes les exigences sur les plans sanitaires et de la sécurité pour les employés d'Airbus qui restent la première priorité", déclare le constructeur aéronautique dans un communiqué. Fermée pour les fêtes du Nouvel An chinois, cette usine de Tianjin, où sont assemblés des A320, devait initialement rouvrir fin janvier mais Airbus avait annoncé mercredi dernier prolonger sa fermeture. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +0.50%