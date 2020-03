Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Accord entre le Sénat et l'administration US sur un plan d'aide Reuters • 25/03/2020 à 06:22









WASHINGTON, 25 mars (Reuters) - L'administration américaine et les sénateurs sont parvenus à un compromis sur un plan de soutien à l'économie américaine de 2.000 milliards de dollars (1.842 milliards d'euros) face à la pandémie de coronavirus, a annoncé tôt mercredi le conseiller à la Maison blanche Eric Ueland. "Nous avons un accord", a-t-il dit à la presse à l'issue de plusieurs jours de négociations au sujet de ce plan visant à atténuer les conséquences économiques de la crise sanitaire en cours. (Patricia Zengerle, version française Arthur Connan)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.