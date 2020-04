Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Accord en vue à l'Eurogroupe, selon l'Allemand Olaf Scholz Reuters • 09/04/2020 à 17:14









BERLIN, 9 avril (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro sont sur le point de surmonter les divergences qui font obstacles à l'approbation du plan proposé pour atténuer les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, a annoncé jeudi l'Allemand Olaf Scholz. "Il semble qu'un accord soit possible", a-t-il déclaré, ajoutant que les Pays-Bas, seul Etat membre à réclamer l'instauration de strictes conditions d'aide pour des pays tels l'Italie et l'Espagne, se montraient désormais plus souples. (Christian Kraemer, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

