Coronavirus-Accord à Tokyo sur un allègement fiscal pour les sociétés affectées-presse

TOKYO, 2 avril (Reuters) - Le gouvernement japonais et le parti au pouvoir sont convenus d'exempter les entreprises de certaines charges fiscales si leurs ventes déclinent de plus de moitié en rythme annuel pendant trois mois consécutifs durant la période février-octobre, a rapporté jeudi l'agence Kyodo. Le Premier ministre Shinzo Abe a ordonné samedi à son gouvernement de préparer un ensemble de mesures de soutien économiques sans précédent dans l'optique de compenser les effets de la pandémie de coronavirus. (Daniel Leussink et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)

