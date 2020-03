Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-Abe promet un plan de soutien sans précédent pour l'économie japonaise Reuters • 28/03/2020 à 10:50









TOKYO, 28 mars (Reuters) - Le Japon va mettre au point un plan de soutien à son économie d'une ampleur sans précédent pour surmonter l'impact de la pandémie de coronavirus, qui comportera notamment des versements directs d'argent pour les ménages et les petites entreprises, a annoncé samedi le Premier ministre japonais, Shinzo Abe. "Nous allons présenter un plan de soutien d'une taille sans précédent qui dépassera celui élaboré après la crise de Lehman", a dit Shinzo Abe, en référence à la faillite de la banque américaine Lehman Brothers qui avait fait exploser la crise financière mondiale en 2008. Ce plan comportera des dispositions budgétaires, monétaires et fiscales, a-t-il ajouté au cours d'une conférence de presse. Le gouvernement va rédiger au cours des 10 prochains jours une loi de finances rectificative pour l'année fiscale débutant en avril afin de financer ce plan, a dit Shinzo Abe. (Stanley White et Leika Kihara version française Bertrand Boucey)

