Coronavirus: 812 décès supplémentaires en Espagne, qui compte plus de cas confirmés que la Chine

(Actualisé avec tendance, contamination du coordinateur de la lutte contre la pandémie) MADRID, 30 mars (Reuters) - L'Espagne a enregistré au cours des dernières 24 heures 812 décès supplémentaires dus au coronavirus, soit une augmentation des cas mortels de l'ordre de 12%, un rythme inférieur aux jours précédents, a annoncé lundi le ministère de la Santé. Le deuxième pays européen le plus touché par la pandémie déplore désormais 7.340 décès provoqués par le SARS-CoV-2. Le nombre total de cas confirmés a progressé dans le même temps de 8%, passant de 78.797 à 85.195 patients, plus que la Chine, où le coronavirus est apparu en décembre. Ces tout derniers chiffres montrent un ralentissement de la progression de l'épidémie puisque mercredi dernier, les autorités sanitaires faisaient état d'une progression de 27% du nombre de décès et de 19% du nombre total de cas. Dimanche, on en était à +15% pour les décès et +9% pour le nombre total de contaminations. Le directeur du centre de coordination des urgences sanitaires au ministère de la Santé, Fernando Simon, a été à son tour contaminé par le SARS-CoV-2, a annoncé une responsable du ministère qui l'a remplacé pour le point de presse quotidien. Maria Jose Sierra a ajouté que la courbe des contaminations avait tendance à se tasser depuis mercredi dernier. L'Espagne a basculé dans le confinement le 14 mars, trois jours avant la France. Ses mesures d'exception visant à freiner la transmission du coronavirus ont été prolongées jusqu'au 12 avril au moins, et le président du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, a ordonné ce week-end le confinement à domicile pendant deux semaines, du 30 mars au 9 avril, de tous les salariés espagnols à l'exception de ceux travaillant dans les secteurs essentiels. (Inti Landauro version française Henri-Pierre André)

