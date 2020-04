Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-725.000 entreprises allemandes ont fait des demandes de chômage partiel Reuters • 15/04/2020 à 11:02









BERLIN, 15 avril (Reuters) - Environ 725.000 entreprises allemandes ont demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel en raison de l'épidémie due au coronavirus, a annoncé mercredi l'Office du travail. Ce chiffre, établi lundi, a augmenté de 12% par rapport à la semaine précédente, précise-t-il, ajoutant que les demandes proviennent de tous les secteurs ou presque, mais sont plus nombreuses dans le commerce de détail et la restauration. Les données de l'Office du travail ne permettent pas de savoir combien de salariés sont concernés par ces demandes. (Michelle Martin, version française Jean-Philippe Lefief)

