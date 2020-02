Coronavirus: 722 morts en Chine, colère après la mort d'un médecin

Veillée funèbre pour le docteur chinois Li Wenliang, mort après avoir contracté le nouveau coronavirus, le 7 février 2020 à Hong Kong ( AFP / Anthony WALLACE )

Le médecin chinois sanctionné pour avoir sonné l'alarme à propos de l'apparition du nouveau coronavirus a succombé vendredi à l'épidémie, provoquant une vague de colère tandis que le bilan continue à s'alourdir.

Deux semaines après la mise de facto en quarantaine du Hubei, la province du centre de la Chine où la pneumonie virale s'est déclarée, l'épidémie a contaminé plus de 34.500 personnes dans ce pays, dont 722 sont mortes, selon le bilan du gouvernement central samedi.

Le bilan des morts dépasse désormais celui du Sras (Syndrome respiratoire aigu sévère) dans la partie continentale du territoire chinois et à Hong Kong, qui avait coûté la vie à environ 650 personnes en 2002-2003.

Plus de 300 autres cas ont été confirmés dans une trentaine d'Etats et de territoires, dont deux mortels à Hong Kong et aux Philippines. Des milliers de touristes présents dans trois paquebots sont bloqués en Asie après que le virus eut été détecté à leur bord.

Alors que la piste d'un virus provenant de chauve-souris semble se confirmer, des scientifiques chinois ont annoncé que le pangolin, un petit mammifère, pourrait être "l'hôte intermédiaire" ayant, le dernier, transmis l'agent infectieux à l'être humain.

Toujours au chapitre scientifique, une étude publiée dans la revue médicale JAMA a par ailleurs indiqué que la diarrhée pourrait être une voie secondaire de transmission.

- Colère sur internet -

Le médecin chinois Li Wenliang, un lanceur d'alerte, dont la mort provoquée par le nouveau coronavirus a été confirmée le 7 février 2020. ( Social Media / Li WENLIANG )

L'épidémie avait pris un tour politique vendredi avec la mort du docteur Li Wenliang, un ophtalmologue de Wuhan, la capitale du Hubei, qui avait donné l'alerte fin décembre après l'apparition du virus dans cette ville.

Avec d'autres, il avait été convoqué après ses révélations par la police, qui l'avait accusé de propager des rumeurs. Il fait désormais figure de héros national face à des responsables locaux accusés d'avoir caché les débuts de l'épidémie.

"C'est un héros qui a donné l'alerte au prix de sa vie", a écrit un de ses confrères wuhanais sur le réseau en ligne Weibo.

"Que tous ces fonctionnaires qui s'engraissent avec l'argent public périssent sous la neige", s'est emporté un internaute, dans un commentaire promptement effacé par la censure. Signe que la colère est forte, le hashtag "Nous demandons la liberté d'expression" a vu le jour sur l'internet chinois, avant d'être également censuré.

Le docteur Li, qui n'était âgé que de 34 ans, est mort à l'hôpital central de Wuhan, métropole de 11 millions d'habitants coupée du monde depuis le 23 janvier. Il avait contracté la maladie en soignant un patient.

Une photo du médecin Li Wenliang, devant laquelle a été déposé un bouquet de fleurs, devant une aile de l'hôpital de Wuhan, en Chine, le 7 février 2020 ( AFP / STRSTR )

Secoué par la colère populaire, le pouvoir central a annoncé l'ouverture d'une enquête sur "les circonstances entourant le docteur Li Wenliang".

Fait rare, la Cour suprême avait déjà réhabilité fin janvier huit lanceurs d'alerte, qui avaient tenté d'avertir la population au début de l'épidémie.

- Xi rassure Trump -

Un technicien de laboratoire prend des échantillons récupérés sur des personnes à tester pour le nouveau coronavirus, à Wuhan en Chine le 6 février 2020 ( AFP / STRSTR )

La mort du médecin illustre la situation chaotique des hôpitaux de Wuhan, débordés par l'afflux de malades et dont le personnel médical manque de masques et de combinaisons pour se prémunir du virus.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a confirmé que la pénurie d'équipements de protection était mondiale.

Le président chinois Xi Jinping, relativement en retrait depuis le début de l'épidémie, a assuré vendredi à son homologue américain Donald Trump, au téléphone, que son pays était "entièrement capable" de vaincre le coronavirus.

Des piétons portent des masques de protection à Shanghai, le 7 février 2020 en Chine ( AFP / NOEL CELIS )

Il a aussi appelé les Etats-Unis à réagir "raisonnablement" à la crise, après que ce pays a interdit l'accès à son territoire aux étrangers passés par la Chine, d'après les médias publics.

"Nous avons surtout parlé du coronavirus (...) Ils travaillent très dur et je pense qu'ils font un travail très professionnel", a déclaré M. Trump à la presse.

Le gouvernement américain a ensuite annoncé avoir débloqué 100 millions de dollars pour aider la Chine et les autres pays touchés par le coronavirus.

- Paquebots en rade -

De nombreux Etats ont pris des mesures restrictives à l'encontre des personnes en provenance de Chine et déconseillé les voyages dans ce pays.

Même à Hong Kong, une région semi-autonome, les autorités ont annoncé que les arrivants de la partie continentale du territoire chinois seraient automatiquement placés en quarantaine à partir de samedi, prévenant que tout contrevenant encourrait jusqu'à six mois de prison.

En Afrique, le Gabon a décidé de suspendre l'entrée sur son sol de tout passager venant de Chine.

Des équipes médicales en combinaison de protection prêtes à apporter une aide aux patients contaminés par le nouveau coronavirus à bord du navire de croisière Diamond Princess, le 7 février 2020 à Yokohama, au Japon ( AFP / Kazuhiro NOGI )

D'autres pays poursuivaient l'évacuation de leurs citoyens de Wuhan. 213 Canadiens sont ainsi arrivés en avion sur une base militaire de l'Ontario où ils ont été mis en quarantaine pour deux semaines.

Autre situation angoissante : des milliers de voyageurs et des membres d'équipage sont consignés sur deux navires de croisière en Asie.

Au large du Japon, le Diamond Princess est maintenu depuis mardi en quarantaine après la confirmation de 61 cas à son bord. Quelque 3.700 personnes y sont cloîtrées dans leur cabine.

A Hong Kong, quelque 3.600 personnes subissent un sort similaire sur le World Dream, dont trois anciens passagers ont été testés positifs.

- Paralysie prolongée -

La responsable de l'unité des maladies émergentes de l'OMS, Maria Van Kerkhove, a assuré que 82% des cas répertoriés étaient considérés comme mineurs, 15% graves et 3% "critiques". Moins de 2% des cas se sont révélés mortels, a-t-elle ajouté.

Un homme avec un masque de protection dans un lac glacé de Pékin le 6 février 2020 ( AFP / WANG ZHAO )

Ce taux de mortalité reste pour l'heure très inférieur à celui du Sras.

L'économie chinoise pourrait être durablement plombée car, dans de nombreuses provinces, la plupart des entreprises et des usines ne reprendront pas leurs activités avant le 10 février au mieux.

