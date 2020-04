Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-605 décès supplémentaires en France, contre 357 dimanche Reuters • 06/04/2020 à 19:25









PARIS, 6 avril (Reuters) - Les hôpitaux français ont enregistré 605 décès supplémentaires dus au COVID-19 au cours des dernières 24 heures, pour un total de 6.494 depuis le début de l'épidémie, a annoncé lundi le ministre de la Santé. Dimanche, ce nombre quotidien de décès en milieu hospitalier avait reculé à 357, contre 441 samedi et 588 vendredi. "Nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique. Les chiffres le démontrent", a dit Olivier Véran. "Nous devons continuer notre mobilisation de citoyens en restant chez nous." En ajoutant le nombre encore partiel de décès dans les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) et autres établissements sociaux, qui s'élève à 2.417 contre 2.189 dimanche, l'épidémie de COVID-19 a coûté la vie à 8.911 personnes en France depuis le 1er mars. Le nombre de cas graves en réanimation atteint 7.072, contre 6.978 dimanche, soit une hausse de 94 cas contre 140 cas la veille. Le total des cas de contamination confirmés par test PCR s'élève à 98.010, contre 92.839 dimanche, en prenant en compte les tests effectués en hôpital et en Ehpad. Olivier Véran a annoncé une vaste opération de dépistage à destination notamment des établissements médico-sociaux. (Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.