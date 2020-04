Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-554 nouveaux décès en hôpital en France, 13.197 morts au total Reuters • 10/04/2020 à 19:28









PARIS, 10 avril (Reuters) - La France a enregistré 13.197 décès liés au coronavirus depuis le 1er mars, dont 8.598 dans les établissements hospitaliers et 4.599 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, a annoncé vendredi le directeur général de la santé. Le bilan quotidien des décès dans les hôpitaux français est reparti à la hausse après avoir diminué pendant deux jours consécutifs, à 554, a précisé Jérôme Salomon. Il s'était établi jeudi à 424, selon les chiffres publiés sur le site de Santé Publique France. Le nombre total de cas graves en réanimation s'élève à 7.004, 62 de moins que la veille, ce qui représente un nouveau solde négatif entre sorties et admissions après la baisse de 82 cas enregistrée la veille. "Le plateau semble s'amorcer", a déclaré Jérôme Salomon, disant, comme la veille, que les premiers impacts du confinement commençaient à s'observer. (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

