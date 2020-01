Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-500 à 1.000 Français sont présents à Wuhan, dit Buzyn Reuters • 28/01/2020 à 10:36









PARIS, 28 janvier (Reuters) - Le nombre de Français présents dans la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus 2019-nCoV, est estimé entre 500 et 1.000 mais "tous ne veulent pas rentrer" en France, a déclaré mardi la ministre de la Santé. Le nombre de ressortissants français recensés par "Ariane", le site internet du ministère des Affaires étrangères où l'on peut enregistrer déplacements et missions ponctuelles à l'étranger, est de 500, "mais nous estimons qu'il y a potentiellement 500 personnes de plus sur place", a dit Agnès Buzyn lors de ses voeux à la presse. Un premier avion décollera mercredi de Paris à destination de la Chine pour entamer le rapatriement de Français - asymptomatiques - désireux de quitter le pays en raison de l'épidémie. (Simon Carraud et Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)

