Coronavirus-46 millions d'emplois menacés dans le secteur du voyage-Atag

PARIS, 30 septembre (Reuters) - Quelque 46 millions d'emplois dans le secteur du voyage sont menacés au niveau mondial par la crise du coronavirus, a déclaré mardi l'organisme professionnel Air Transport Action Group (Atag). L'épidémie due au coronavirus à contraint à partir de la mi-mars nombre de compagnies aériennes à clouer au sol la quasi intégralité de leurs flottes. Depuis la levée du confinement en mai, le trafic n'a repris que très lentement. "Notre analyse montre que jusqu'à 4,8 millions d'emplois dans l'aviation pourraient être perdus d'ici le début de l'année prochaine, soit une réduction de 43% par rapport aux niveaux d'avant le COVID-19. Lorsqu'on étend cet impact à tous les emplois que l'aviation prendrait normalement en charge, 46 millions d'emplois sont menacés", écrit l'Atag dans un communiqué. (Claude Chendjou et Jean-Philippe Lefief, édité par)

