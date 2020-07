Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-29.979 décès en France et plus de 170.000 cas Reuters • 09/07/2020 à 19:22









(Actualisé avec) PARIS, 9 juillet (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en France s'élève jeudi à 29.979 morts depuis le 1er mars, 14 nouveaux décès ayant été constatés dans les hôpitaux, indique la Direction générale de la santé (DGS) dans son point quotidien. Les données des Ehpad et autres établissements médisociaux seront mises à jour mercredi. Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 poursuit sa baisse, à 7.177 contre 7.297 mercredi, soit 120 de moins. Le nombre de cas graves en réanimation continue également de refluer, à 512 contre 529 mercredi (-17). Le nombre total de cas est quant à lui passé de 169.473 mercredi à 170.094 jeudi, selon Santé publique France. (Jean-Philippe Lefief, Jean-Stéphane Brosse)

