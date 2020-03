Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-260 millions d'euros supplémentaires pour les hôpitaux français Reuters • 03/03/2020 à 09:27









PARIS, 3 mars (Reuters) - Le gouvernement français a décidé de débloquer 260 millions d'euros pour les hôpitaux afin de faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus sur le territoire, a annoncé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran. "Nous ne sommes pas en épidémie, nous sommes face à une menace épidémique qui se rapproche", a-t-il expliqué sur l'antenne de BFM TV. "Nous anticipons toutes les situations." "Il y avait sur le budget 2019 des hôpitaux français publics et privés de l'argent qui n'avait pas été dépensé, une mise en réserve de 260 millions d'euros. Je les débloque pour l'ensemble des hôpitaux français", a-t-il dit sur BFM TV. Cette somme pourra être utilisée par les hôpitaux comme bon leur semble - innovation, investissement, personnel - en fonction de leurs besoins, a ajouté Olivier Véran. La France comptait 191 cas de nouveau coronavirus lundi soir, a rappelé le ministre. Une centaine de personnes sont encore hospitalisées, la plupart pour être isolées afin de ne pas contaminer d'autres personnes, mais une dizaine de patients sont en réanimation ou soins intensifs, a-t-il indiqué. "L'hôpital français est prêt. La médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux et aux professionnels de santé de ville", a poursuivi Olivier Véran. Les autorités font en sorte "qu'il n'y ait pas un seul département français au sein duquel il n'y aurait pas au moins un hôpital capable de prendre en charge les malades de A à Z". Cinq millions de masques chirurgicaux ont été distribués aux agences régionales de santé, aux établissements de santé et aux Ephad, et 10 millions à toutes les pharmacies d'officine du territoire, où les médecins de ville peuvent s'en procurer. Entre 15 et 20 millions de masques supplémentaires seront déstockés au cours de la semaine à mesure que les besoins se feront sentir, a ajouté Olivier Véran. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

