Coronavirus-111 nouveaux décès enregistrés en France

PARIS, 16 juin (Reuters) - La France a recensé mardi 111 décès supplémentaires provoqués par le nouveau coronavirus, pour un bilan de 29.547 morts depuis le début de l'épidémie, a annoncé la direction générale de la santé (DGS). Ce bilan se répartit entre 19.090 décès au sein des établissements hospitaliers et 10.457 dans les Ehpad et autres établissements sociaux et médico-sociaux, dont les données n'avaient pas été communiquées depuis plusieurs jours. Le nombre de personnes hospitalisées en raison du COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus, continue de baisser, à 10.535 contre 10.752 lundi. Le nombre de cas graves traités dans les services de réanimation poursuit également sa diminution, à 820 contre 846 lundi. (Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)

