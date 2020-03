Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-108 décès supplémentaires en 24 heures en France Reuters • 19/03/2020 à 19:51









PARIS, 19 mars (Reuters) - L'épidémie de coronavirus en France a touché 10.995 personnes, dont 372 sont décédées, a annoncé jeudi le directeur général de la santé. Cent huit patients ont donc succombé à la maladie au cours des 24 dernières heures, ce qui représente une augmentation de 41%. Plus de 4.450 personnes sont hospitalisées, dont 1.122 en réanimation, a précisé Jérôme Salomon, lors de son point de presse quotidien, en soulignant que près de 1.300 personnes considérées comme guéries avaient pu retourner à leur domicile. (Marc Angrand, édité par Jean-Philippe Lefief)

