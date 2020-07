Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-1.392 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en France Reuters • 29/07/2020 à 20:07









PARIS, 29 juillet (Reuters) - La France a recensé 1.392 nouveaux cas d'infections au nouveau coronavirus en l'espace de 24 heures, une hausse inédite en plus d'un mois, a annoncé mercredi Santé publique France, portant à 185.186 le nombre de contaminations enregistrées depuis l'apparition de l'épidémie. Le COVID-19 a par ailleurs fait 15 morts supplémentaires en 24 heures en France pour un total de 30.238 décès depuis le 1er mars, a annoncé mercredi la direction générale de la Santé, qui a dit constater une augmentation de la circulation virale. Le nombre de personnes hospitalisées pour leur contamination au coronavirus a reculé à 5.450, soit 101 de moins que mardi. Les services de réanimation traitaient mercredi 380 patients atteints du COVID-19, soit cinq de moins que la veille. Au-delà de ces statistiques, la DGS note "une hausse globale du taux hebdomadaire d'incidence (le nombre de cas observé au cours de 7 jours pour 100 000 habitants)". "Le virus circule sur l'ensemble du territoire national, comme le montre le nombre de 'clusters' (646 cas groupés en incluant ceux détectés en EHPAD depuis le 9 mai ; 22 nouveaux depuis hier, mais 399 clôturés)." (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

