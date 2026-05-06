Corning s'associe à Nvidia pour accroître la production américaine de fibre optique afin de soutenir la croissance de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Corning GLW.N et Nvidia NVDA.O ont annoncé mercredi qu'elles allaient s'associer pour développer la production américaine de produits de connectivité optique destinés aux centres de données d'intelligence artificielle.

Le fabricant de verre spécialisé a également relevé ses objectifs de vente à long terme en raison de la forte hausse de la demande en infrastructures d'IA. Son action a progressé de plus de 17 % en pré-ouverture.

Cet accord montre comment l'essor de l'IA stimule la demande au-delà des puces, profitant à des fournisseurs tels que Corning qui fabriquent les équipements à fibre optique nécessaires pour acheminer les données entre des milliers de processeurs dans les grands centres de données.

* Le fabricant de verre spécialisé et de fibre optique a déclaré qu'il décuplerait sa capacité de production de connectivité optique aux États-Unis et augmenterait sa capacité de production nationale de fibre optique de plus de 50 %.

* Cette expansion, qui devrait créer plus de 3 000 emplois, comprend trois nouvelles usines de fabrication de pointe en Caroline du Nord et au Texas.

* Pour Corning, ce partenariat renforce l'une de ses activités connaissant la croissance la plus rapide, à un moment où la baisse de la demande dans les segments non optiques, notamment le verre spécialisé pour l'électronique grand public, a pesé sur ses perspectives .

* Par ailleurs, Corning a déclaré qu'elle prévoyait d'atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 20 milliards de dollars d'ici la fin de cette année.

* La société vise désormais un chiffre d'affaires annualisé de 30 milliards de dollars d'ici fin 2028 dans le cadre de son plan interne, et de 40 milliards de dollars d'ici fin 2030.