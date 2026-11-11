CoreWeave vise la rentabilité en 2028, alors que la demande en matière d'IA reste forte

CoreWeave CRWV.O prévoit de devenir rentable sur une base ajustée au premier semestre 2028, ont déclaré mardi ses dirigeants, alors que l'entreprise spécialisée dans le cloud IA cherchait à rassurer les investisseurs sur le fait que la forte demande et les engagements de ses clients pourraient soutenir son expansion financée par l'endettement.

L'action de cette société soutenue par Nvidia affichait en fin de séance une hausse d'environ 5 % dans un marché prolongé et volatil.

Le titre a chuté de plus de 40 % au cours du dernier mois après que CoreWeave s’est retrouvée au cœur des craintes grandissantes concernant une bulle de l’IA, les investisseurs s’inquiétant du niveau élevé d’endettement lié à la mise en place de centres de données dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, ainsi que du rythme de rentabilité de ces investissements colossaux.

Cette forte vague de ventes a également déclenché une crise de confiance plus générale dans le secteur de l’IA, un sentiment amplifié par la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, qui a alimenté les anticipations d’une réglementation plus stricte concernant le déploiement des centres de données.

Plus tôt dans la journée, le géant de l’IA Anthropic a lancé une tournée de présentation en vue de la vente de ses actions, avec une valorisation cible inférieure aux estimations précédentes.

Selon les données compilées par LSEG, CoreWeave n’a jamais dégagé de bénéfice et affichait une dette totale d’environ 46,9 milliards de dollars à la fin du mois de septembre.

Le directeur général de CoreWeave, Mike Intrator, a cherché mardi à apaiser certaines de ces inquiétudes, en révélant que la société de cloud IA disposait de 9 milliards de dollars de prépaiements et d’acomptes versés par ses clients, qui devraient être encaissés au cours des trois prochains mois.

“Les contrats clients passent avant tout, et les investissements viennent ensuite. Comme les investissements de CoreWeave sont liés à une demande ferme, les prêteurs disposent d’une garantie concrète et les clients contribuent généralement au financement du développement”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

La société a indiqué qu’elle ne ferait pas appel aux marchés de la dette non garantie aux taux actuels et qu’elle n’en avait pas besoin, comptant sur les flux de trésorerie issus des engagements clients existants pour rembourser la dette en cours et les emprunts supplémentaires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

Le carnet de commandes de CoreWeave s’élevait à 132,5 milliards de dollars fin septembre, contre 104 milliards fin juin.

Dans le même temps, ses dépenses d’investissement trimestrielles ont bondi à 14,5 milliards de dollars, contre 9,4 milliards au trimestre précédent.

Les récents rapports financiers des hyperscalers ont également laissé entrevoir des retards dans les projets de centres de données et une accélération plus lente des dépenses. Parmi la liste impressionnante de clients de CoreWeave figurent Microsoft MSFT.O , Meta META.O , OpenAI et Anthropic.

CoreWeave prévoit désormais un chiffre d’affaires pour 2026 compris entre 13,0 milliards et 13,3 milliards de dollars, contre une fourchette de 12,4 milliards à 13,2 milliards de dollars précédemment.

Elle a également relevé de 2 milliards de dollars la fourchette basse de son objectif de dépenses annuelles, tablant désormais sur des dépenses comprises entre 37 et 39 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires de CoreWeave au troisième trimestre a bondi de près de 170 % pour atteindre 3,66 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,55 milliards de dollars, tandis que la perte par action de 95 cents s’est avérée inférieure aux estimations, qui tablaient sur une perte de 1,16 dollar, selon les données de LSEG.