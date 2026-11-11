CoreWeave vise la rentabilité en 2028 alors que la demande en IA explose

CoreWeave CRWV.O a déclaré mardi qu’elle deviendrait rentable sur une base ajustée au premier semestre 2028, alors que l’entreprise spécialisée dans le cloud pour l’IA cherchait à rassurer les investisseurs sur le fait que la forte demande et les engagements de ses clients soutiendraient son expansion financée par l’endettement.

Le cours de l'action de cette entreprise soutenue par Nvidia a progressé de 5 % en séance prolongée après qu’elle a également déclaré ne pas percevoir de risques significatifs pour le déploiement de ses centres de données liés à un éventuel changement du paysage réglementaire suite à la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le cours de l’action CoreWeave s’est effondré de plus de 40 % au cours du dernier mois, la société étant devenue le point de mire des craintes grandissantes concernant une bulle de l’IA. Les investisseurs s’inquiètent en effet du niveau élevé d’endettement nécessaire à la mise en place de centres de données, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, ainsi que du rythme de rentabilité de ces investissements colossaux.

Cette forte vague de ventes a également déclenché une crise de confiance plus générale dans le secteur de l’IA. Plus tôt dans la journée, le géant de l’IA Anthropic a lancé une tournée de présentation en vue de la vente de ses actions, avec une valorisation cible inférieure aux estimations précédentes.

Apaisant quelque peu les inquiétudes, CoreWeave a déclaré qu’elle ne ferait pas appel aux marchés de la dette non garantie aux taux actuels et qu’elle disposait de suffisamment de flux de trésorerie provenant des engagements de ses clients existants pour rembourser sa dette actuelle et tout emprunt supplémentaire nécessaire à l’exécution de ces contrats.

CoreWeave affichait une dette totale d’environ 46,9 milliards de dollars à la fin du mois de septembre. La société prévoit de lever moins de 5 milliards de dollars de capitaux supplémentaires d’ici 2027.

Le directeur général Mike Intrator a déclaré que la société disposait de 9 milliards de dollars de paiements anticipés et de dépôts de clients qui seront encaissés au cours des trois prochains mois.

“Les contrats clients passent avant tout, et les investissements viennent ensuite. Comme les investissements de CoreWeave sont liés à une demande garantie, les prêteurs disposent d’une base concrète pour accorder des prêts et les clients contribuent généralement au financement du déploiement”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

CoreWeave shares slump amid debt load concerns

Le carnet de commandes de CoreWeave s’élevait à 132,5 milliards de dollars à la fin septembre , contre 104 milliards à la fin juin. Dans le même temps, ses dépenses d’investissement trimestrielles ont bondi à 14,5 milliards de dollars, contre 9,4 milliards au trimestre précédent.

Ces dépenses sont nécessaires pour mettre en service de nouvelles capacités afin de répondre à la demande en forte hausse, a indiqué CoreWeave, dont les capacités sont en grande partie déjà réservées jusqu’à l’année prochaine, la demande étant environ dix fois supérieure aux capacités disponibles.

AUCUN IMPACT PRÉVU LIÉ AUX CHANGEMENTS DU PAYSAGE POLITIQUE

Les investisseurs s’inquiètent des projets d’expansion des centres de données des entreprises technologiques, alors qu’elles se préparent à un environnement réglementaire plus strict après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat. Aux États-Unis, la contestation publique ne cesse de s’amplifier concernant l’impact des centres de données sur les ressources locales, notamment l’eau et l’électricité.

“Il y aura beaucoup plus de surveillance sur la manière dont on construit, dont on utilise les ressources… Mais je ne pense pas que cela nécessitera un changement significatif dans la façon dont nous construisons nos infrastructures. Je ne pense pas que cela faussera de manière significative les coûts de construction”, a déclaré M. Intrator à Reuters lors d’une interview.

“Je pense en revanche qu’il y aura un problème de rythme, car il faudra faire preuve de plus de transparence et mener le processus en collaboration avec les communautés locales, et cela va concerner l’ensemble du secteur. Mais c’est ainsi que nous avons toujours procédé, et cela a toujours été une caractéristique distinctive de la manière dont nous construisons nos centres de données.”

M. Intrator a précisé que CoreWeave n’allait pas accélérer ses projets d’expansion internationale en raison des résultats des élections.

“Il ne s’agit pas d’une nouvelle stratégie que nous mettons en place en réaction aux élections. C’est un projet sur lequel nous travaillons assidûment depuis déjà un an et demi”, a-t-il déclaré.

CoreWeave prévoit désormais un chiffre d’affaires pour 2026 compris entre 13,0 et 13,3 milliards de dollars, contre une fourchette de 12,4 à 13,2 milliards de dollars précédemment.

Elle a également relevé de 2 milliards de dollars la fourchette basse de son objectif de dépenses annuelles, tablant désormais sur des dépenses comprises entre 37 et 39 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires de CoreWeave au troisième trimestre a bondi de près de 170 % pour atteindre 3,66 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,55 milliards de dollars, tandis que la perte par action de 95 centimes s’est avérée inférieure aux estimations, qui tablaient sur une perte de 1,16 dollar, selon les données de LSEG.