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CoreWeave et Super Micro en hausse grâce aux signes d'un développement soutenu dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 11:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akriti Shah

Les actions de CoreWeave CRWV.O et de Super Micro Computer SMCI.O ont progressé mercredi avant l'ouverture de la Bourse, après que les prévisions optimistes de ces deux entreprises spécialisées dans les infrastructures d'IA ont renforcé les anticipations de demande en matière de capacité de calcul.

Le titre du fournisseur de néocloud CoreWeave a progressé de plus de 18 %, tandis que celui de son concurrent Nebius Group

NBIS.O a gagné 10 %. Celles du fabricant de serveurs Super Micro ont quant à elles progressé de près de 9 %. Les sociétés spécial isées dans les centres de données Applied Digital APLD.O et IREN Ltd IREN.O ont également enregistré des hausses respectives de 6 % et 5 %. CoreWeave a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, de résultat d’exploitation ajusté et de dépenses d’investissement, la forte demande pour son infrastructure d’IA équipée de puces Nvidia ayant permis à l’entreprise d’obtenir de meilleures conditions tarifaires sur ses nouveaux contrats.

"La capacité à court terme est pratiquement épuisée, ce qui permet à CoreWeave de conclure des accords de calcul à des conditions de plus en plus favorables", a déclaré le directeur général Michael Intrator.

Son carnet de commandes est passé à 104,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 99,4 milliards trois mois plus tôt, sans compter les plus de 25 milliards de dollars de nouveaux engagements obtenus au début de ce trimestre.

J.P. Morgan a indiqué que ces hausses de prix étaient principalement dues à "la dynamique de la demande et à l’accélération du retour sur investissement des clients (ROI)". Super Micro prévoit des revenus pour 2027 supérieurs aux estimations de Wall Street, ce qui souligne la résilience des investissements des clients dans les serveurs d’IA, alors que les opérateurs de centres de données déploient le matériel nécessaire aux charges de travail liées à l’IA générative.

La marge brute de la société au quatrième trimestre, à 17,5 %, a dépassé à la fois son estimation préliminaire de 15 % à 17 % et ses prévisions initiales de 8,2 % à 8,4 %. L'action CoreWeave a progressé de plus de 26 % depuis le début de l'année, tandis que celle de Super Micro Computer SMCI.O a gagné 8 %.

Valeurs associées

APPLIED DIGITAL
29,6900 USD NASDAQ +2,17%
COREWEAVE
90,3200 USD NASDAQ +2,42%
IREN LTD
39,7500 USD NASDAQ +2,61%
NEBIUS GROUP RG-A
193,2300 USD NASDAQ +4,95%
NVIDIA
217,5000 USD NASDAQ -0,02%
SUPER MICRO
31,6000 USD NASDAQ +0,45%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2026 à 11:56:51.

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