CoreWeave dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel alors que la demande en IA résiste aux doutes croissants

CoreWeave CRWV.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires trimestriel, grâce à une forte demande pour ses services cloud, apaisant ainsi les récentes inquiétudes quant à la pérennité de la demande en infrastructures d'IA dans un contexte d'endettement croissant.

L'action de la société a progressé de plus de 7% en séance prolongée, après avoir connu une forte chute le mois dernier.

CoreWeave a annoncé un chiffre d'affaires de 3,66 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos en septembre, contre 1,37 milliard de dollars un an plus tôt, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 3,55 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant à une fourchette comprise entre 13,0 et 13,3 milliards de dollars, contre une fourchette de 12,4 à 13,2 milliards de dollars précédemment.

"Les contrats avec les clients passent avant tout, et les investissements viennent ensuite", a déclaré le directeur général Mike Intrator dans un communiqué.

"Les investissements de CoreWeave étant liés à une demande ferme, les prêteurs disposent d’une garantie concrète et les clients contribuent généralement au financement du déploiement par le biais de paiements anticipés."

Le cours de l’action de la société s’est effondré de plus de 40% au cours du dernier mois, alors que l’entreprise s’est retrouvée au centre des craintes grandissantes concernant une éventuelle bulle de l’IA. Les investisseurs s’inquiètent en effet du niveau élevé d’endettement nécessaire pour financer l’achat de puces, de terrains et d’énergie destinés aux centres de données d’IA, qui ne génèrent que peu de rendement tant qu’ils ne sont pas loués.

Selon les données compilées par LSEG, cette entreprise de cloud IA soutenue par Nvidia, dont la valorisation s’élève à 27 milliards de dollars, n’a jamais dégagé de bénéfices et affichait une dette de plus de 50 milliards de dollars en juin.

Les rendements des obligations de CoreWeave à échéance 2030 s’établissent actuellement à environ 15,2%, tandis que ses swaps de défaut de crédit à cinq ans — un indicateur du risque de défaut perçu — s’échangent à 1 135 points.

Cette vague de ventes a déclenché une crise de confiance plus générale à l’égard des valeurs liées à l’IA, un sentiment amplifié après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, les investisseurs anticipant un durcissement potentiel de la réglementation concernant le déploiement des centres de données américains.

Les récents rapports financiers des hyperscalers ont également laissé entrevoir des retards dans les projets de centres de données et un ralentissement de la progression des dépenses. Parmi la liste impressionnante de clients de CoreWeave figurent Microsoft MSFT.O , Meta META.O , OpenAI et Anthropic.

Microsoft a renforcé la supervision de certains projets de centres de données menés par les entreprises dites "néocloud" Nebius NBIS.O , IREN IREN.O et Nscale, alors que le géant technologique se concentre sur l’expansion de ses propres centres de données, a rapporté Bloomberg News la semaine dernière.

CoreWeave exploite environ 52 centres de données à travers le monde, équipés de puces Nvidia de pointe, et dispose d’une capacité active globale de plus de 1,7 gigawatt — soit suffisamment d’énergie pour alimenter plus de 1,2 million de foyers américains.

Certains analystes ont estimé que les inquiétudes concernant le financement de CoreWeave étaient exagérées, en invoquant ses antécédents en matière d’exécution et de financement.

La société de courtage Truist a déclaré que le sentiment du marché s’était déconnecté de l’amélioration de la situation économique des fournisseurs de cloud IA, affirmant que la hausse des tarifs et l’augmentation des paiements anticipés de la part des clients réduiraient leur dépendance vis-à-vis des capitaux externes.

Dans une note publiée le mois dernier, Mike Intrator a cherché à apaiser ces inquiétudes. Il a déclaré que le carnet de commandes de l’entreprise était suffisamment important pour couvrir largement ses obligations financières.