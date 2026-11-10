CoreWeave dépasse les attentes et relève ses ambitions dans l'IA

Le spécialiste américain du cloud dédié à l'intelligence artificielle CoreWeave gagne environ 6% après Bourse, avant sa conférence téléphonique. Le fournisseur de capacités de calcul équipées notamment de puces Nvidia a réalisé 3,66 MdsUSD de chiffre d'affaires au troisième trimestre, en hausse de 168% sur un an et de 42% sur trois mois, contre 3,54 MdsUSD attendus par le consensus.

Cette accélération s'accompagne d'une amélioration sensible de la rentabilité opérationnelle. Le résultat d'exploitation ajusté a presque triplé par rapport au trimestre précédent, à 379 MUSD, portant la marge correspondante de 5% à 10,4%. Le résultat opérationnel selon les normes comptables américaines GAAP est également redevenu positif, à 207 MUSD, même si la marge ajustée reste inférieure à celle enregistrée un an auparavant.

La demande pour les infrastructures de calcul dédiées à l'IA continue par ailleurs de soutenir le développement du groupe, dont le carnet de commandes atteint désormais 132,5 MdsUSD, contre 104 MdsUSD fin juin. Sa capacité électrique active dépasse 1,7 gigawatt, tandis que sa capacité contractualisée franchit 4,6 gigawatts. CoreWeave a également élargi sa collaboration avec OpenAI et recruté de nouveaux clients, notamment Canva et Wayve.

Compte tenu de ces performances, la direction relève ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires à 13-13,3 MdsUSD et de résultat opérationnel ajusté à 1,275-1,375 MdUSD, soit une révision de 26% au point médian pour ce dernier.

Le financement de cette expansion reste néanmoins une source d'incertitude. Malgré l'amélioration opérationnelle, la perte nette s'est creusée à 709 MUSD, notamment sous l'effet de charges d'intérêts de 846 MUSD.

L'enjeu pour CoreWeave sera désormais de démontrer que l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle peut progressivement se traduire par des rendements plus élevés sur les capitaux investis et, à terme, par une génération positive de trésorerie, malgré l'augmentation continue des charges d'intérêts et des investissements nécessaires à son expansion.