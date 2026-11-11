CoreWeave déclenche une hausse des actions du secteur de l'IA dans le cloud et fait grimper le cours de Nvidia, ses résultats apaisant les craintes liées à la bulle spéculative

Le titre CoreWeave CRWV.O a bondi de 10 % mercredi, déclenchant une reprise des valeurs du cloud IA, fortement malmenées, alors que ses dépenses massives ont généré une forte croissance du chiffre d’affaires et que la société a laissé entrevoir un ralentissement de sa frénésie d’emprunts, qui avait fait craindre une bulle de l’IA.

Ces résultats ont également fait grimper de 5 % le cours de l’action de Nvidia NVDA.O , l’un des principaux bailleurs de fonds de CoreWeave , après une chute brutale de deux jours , provoquée par les inquiétudes quant à l’avenir du directeur général Jensen Huang au sein de l’entreprise, suite à sa liaison avec une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin.

Les actions des sociétés dites « néoclouds », notamment Nebius NBIS.O et Iren IREN.O , ont rebondi après avoir traversé plusieurs semaines de turbulences , alimentées par la crainte que l’expansion de leurs centres de données, financée par l’endettement, ne se retourne contre elles en cas de ralentissement de la demande en IA.

La victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat la semaine dernière a porté un nouveau coup à ce secteur , plusieurs candidats élus ayant fait campagne en faveur d’une réglementation plus stricte et d’un moratoire sur la construction de nouveaux centres de données, notamment sur le marché crucial du Texas.

Le directeur général de CoreWeave, Michael Intrator, a déclaré mardi à Reuters qu’une surveillance accrue pourrait ralentir la construction de centres de données dans l’ensemble du secteur, mais qu’il ne s’attendait pas à ce que cela modifie de manière significative les plans d’expansion de l’entreprise ni fasse grimper les coûts.

L’entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et a indiqué qu’elle ne ferait pas appel aux marchés de la dette non garantie suite à la récente flambée des coûts d’emprunt , précisant que les flux de trésorerie issus des contrats existants couvriraient à la fois les remboursements de dette actuels et futurs.

« CoreWeave a réalisé à peu près le meilleur trimestre que l’on pouvait espérer. Les chiffres sont bons, voire excellents, les préoccupations en matière de financement ont été dissipées et les décisions stratégiques sont pertinentes », ont déclaré les analystes de Bernstein, dirigés par Madison Rezaei, dans une note adressée à leurs clients.

Ils ont toutefois averti que CoreWeave « figurera parmi les premières entreprises touchées, et parmi les plus durement touchées », lorsque la pénurie de capacité de calcul pour l’IA s’atténuera.

Les risques liés à un mauvais timing des investissements dans l’IA sont apparus clairement mardi, lorsque SoftBank a procédé à une dépréciation de 3,7 milliards de dollars sur des paiements non remboursables destinés à l’achat d’équipements destinés à alimenter ses centres de données américains.

Cela a entraîné une perte nette de 7 milliards de dollars pour l’investisseur technologique japonais au deuxième trimestre, sa première depuis près de deux ans.

Pour l’instant, les résultats de CoreWeave ont donné aux investisseurs dans les valeurs liées aux infrastructures d’IA des raisons de se réjouir, Nebius, Iren, Oracle ORCL.N et Applied Digital APLD.O ayant progressé de 4,7 % à 11,8 % lors des échanges avant l’ouverture.

À l’exception de Nebius, tous ces titres ont perdu entre 32 % et 48 % depuis le début de l’année (mardi), tandis que Nebius a bondi de 60 %.

Au total, les entreprises du cloud, y compris CoreWeave, devaient gagner plus de 25 milliards de dollars en capitalisation boursière ce jour-là , tandis que Nvidia à elle seule devait gagner environ 210 milliards de dollars, si ces hausses se confirmaient.

Nebius doit publier ses résultats avant l'ouverture de la Bourse jeudi.