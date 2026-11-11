CoreWeave déclenche une hausse des actions du secteur de l'IA dans le cloud et fait grimper le cours de Nvidia, ses résultats apaisant les craintes liées à la bulle spéculative

CoreWeave CRWV.O a bondi de plus de 20 % mercredi, déclenchant une remontée des valeurs du cloud IA, malmenées ces derniers temps, alors que ses dépenses importantes ont généré une forte croissance du chiffre d’affaires et que la société a laissé entrevoir un ralentissement de sa frénésie d’emprunts, qui avait fait craindre une bulle de l’IA.

Ces résultats ont également contribué à faire remonter de 2 % le cours de l’action de Nvidia NVDA.O , l’un des principaux bailleurs de fonds de CoreWeave, après une chute brutale de deux jours , provoquée par les inquiétudes concernant l’avenir du directeur général Jensen Huang au sein de l’entreprise, suite à sa liaison avec une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin.

Les actions des sociétés dites « néoclouds », notamment Nebius NBIS.O et Iren IREN.O , ont rebondi après avoir connu plusieurs semaines de turbulences , alimentées par la crainte que l’expansion de leurs centres de données, financée par l’endettement, ne se retourne contre elles en cas de ralentissement de la demande en IA.

« Les résultats de CoreWeave ont directement dissipé la crainte qui était à l’origine de toute cette vague de ventes », a déclaré Dan Sheehan, directeur de la gestion de portefeuille chez Telos Wealth Advisors.

« Le néocloud, devenu le symbole des inquiétudes liées au financement de l’IA, a considérablement apaisé les craintes qui étaient au cœur de cette vague de ventes. »

La vague démocrate aux élections de mi-mandat de la semaine dernière avait porté un coup dur au secteur , plusieurs candidats élus ayant fait campagne en faveur d’une réglementation plus stricte et de moratoires sur la construction de nouveaux centres de données, notamment sur le marché crucial du Texas.

Michael Intrator, directeur général de CoreWeave, a déclaré mardi à Reuters qu’une surveillance accrue pourrait ralentir la construction de centres de données dans l’ensemble du secteur, mais qu’il ne s’attendait pas à ce que cela modifie de manière significative les projets d’expansion de l’entreprise ni fasse grimper les coûts.

Cela n’aura aucune incidence sur les augmentations de capacité prévues par CoreWeave au cours de l’année à venir, a-t-il ajouté.

La société a également indiqué qu’elle ne ferait pas appel aux marchés de la dette non garantie suite à la récente flambée des coûts d’emprunt, et que les flux de trésorerie issus des contrats existants couvriraient à la fois les remboursements de dette actuels et futurs, un plan de financement jugé crédible par les analystes.

« CoreWeave a réalisé à peu près le meilleur trimestre que l’on pouvait espérer. Les chiffres sont bons, voire excellents, les préoccupations en matière de financement ont été dissipées et les décisions stratégiques sont judicieuses », ont déclaré les analystes de Bernstein, menés par Madison Rezaei, dans une note adressée à leurs clients.

Ils ont toutefois averti que CoreWeave « figurera parmi les premières entreprises touchées, et parmi les plus durement touchées », lorsque la pénurie de capacité de calcul pour l’IA s’atténuera.

Les risques liés à un mauvais timing des investissements dans l’IA sont apparus au grand jour mardi, lorsque SoftBank a procédé à une dépréciation de 3,7 milliards de dollars sur des paiements non remboursables destinés à l’équipement de ses centres de données américains, ce qui a entraîné une perte nette de 7 milliards de dollars au deuxième trimestre , la première depuis près de deux ans.

Les déboires de Huang, le patron de Nvidia, ont également ébranlé le secteur de l’IA, la controverse s’étant intensifiée mardi lorsque des allégations ont émergé selon lesquelles ses relations auraient facilité des livraisons de puces Nvidia vers la Chine pour un montant de plusieurs milliards de dollars.

Le sénateur républicain américain Kevin Cramer, membre de la commission bancaire du Sénat, a appelé Huang à démissionner de son poste de directeur général.

Pour l’instant, les résultats de CoreWeave ont donné aux investisseurs dans les valeurs liées aux infrastructures d’IA des raisons de se réjouir, les titres Nebius, Iren, Oracle ORCL.N et Applied Digital APLD.O ayant progressé de 6 % à 14 %.

À l’exception de Nebius, tous ces titres ont perdu entre 32 % et 48 % cette année (chiffres en date de mardi), tandis que Nebius a bondi de 60 %.

Au total, ces entreprises, y compris CoreWeave, devraient gagner quelque 36 milliards de dollars en capitalisation boursière, tandis que Nvidia à elle seule pourrait gagner près de 100 milliards de dollars , si les hausses actuelles se maintiennent.

Nebius devrait publier ses résultats avant l’ouverture de la Bourse jeudi.