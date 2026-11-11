CoreWeave bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre et vise la rentabilité d'ici 2028

** L'action CoreWeave CRWV.O affiche une hausse de 16,5 % avant l'ouverture du marché

** La société prévoit de devenir rentable sur une base ajustée au premier semestre 2028

** Elle prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 13,0 milliards et 13,3 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 12,4 milliards à 13,2 milliards de dollars

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a bondi de près de 170 % pour atteindre 3,66 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,55 milliards, tandis que la perte par action de 95 cents s’est avérée inférieure aux prévisions, qui tablaient sur une perte de 1,16 dollar, selon les données compilées par LSEG

** La société affichait une dette totale d’environ 46,9 milliards de dollars à la fin du mois de septembre; elle prévoit de lever moins de 5 milliards de dollars de capitaux supplémentaires d’ici 2027

** Depuis le début de l'année, l'action a perdu environ 32 %