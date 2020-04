Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Sud-Plus forte contraction de l'économie depuis 2008 Reuters • 23/04/2020 à 04:24









SEOUL, 23 avril (Reuters) - L'économie sud-coréenne a connu au premier trimestre sa plus forte contraction depuis 2008 sous l'effet de la crise sanitaire liée au coronavirus, alors que les mesures de confinement ont nui à la consommation et que la demande mondiale a décliné. Le ministre des Finances, Hong Nam-ki, a prévenu lors d'une réunion de politique monétaire que la quatrième puissance économique d'Asie devait se préparer à un impact encore plus important de l'épidémie de coronavirus au deuxième trimestre, alors que la demande des principaux partenaires commerciaux de Séoul a chuté. D'après les données préliminaires communiquées jeudi par la banque centrale, le produit intérieur brut (PIB) de la Corée du Sud a diminué de 1,4% par rapport au trimestre précédent. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une contraction de 1,5% après une croissance de 1,3% au quatrième trimestre 2019/ (Cynthia Kim; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.