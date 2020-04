Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Nord-Un train spécial repéré dans une station balnéaire Reuters • 25/04/2020 à 22:07









WASHINGTON/SEOUL, 25 avril (Reuters) - Un train spécial appartenant peut-être à Kim Jong-un a été repéré cette semaine dans le port de Wonsan, où se trouve une station balnéaire sur la côte est de la Corée du Nord, selon des images satellites, alors que l'état de santé du dirigeant nord-coréen fait l'objet de spéculations. Selon le programme "38 North" de surveillance des activités en Corée du Nord, ce train est resté entre le 21 et le 23 avril dans une gare de Wonsan réservée à Kim et sa famille. "La présence de ce train ne prouve pas que le dirigeant s'y est bien rendu ni n'indique quoi que ce soit concernant son état de santé mais ajoute du poids aux informations selon lesquelles Kim réside dans une zone réservée à l'élite sur la côte est du pays", écrit 38 North. Plusieurs médias américains et sud-coréens ont rapporté mardi que Kim Jong-un se trouvait dans un état grave suite à une opération cardiovasculaire, des informations mises en doute dans les cercles officiels à Pékin et à Séoul. Les médias nord-coréens sont restés silencieux sur la question. Selon trois sources informées, la Chine a envoyé en Corée du Nord une équipe de responsables chargés de conseiller Kim Jong-un, dont des experts médicaux. La presse officielle à Pyongyang a communiqué pour la dernière fois sur les déplacements de Kim Jong-un le 11 avril. Elle n'a pas fait état de sa présence aux cérémonies organisées le 15 avril pour l'anniversaire de son grand-père Kim Il-sung, fondateur de la République populaire démocratique de Corée, ce qui a alimenté les spéculations. (David Brunnstrom à Washington et Josh Smith à Séoul; version française Jean-Stéphane Brosse)

