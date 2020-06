Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Nord-L'armée prête à passer à l'action après des tracts de propagande-KCNA Reuters • 16/06/2020 à 05:20









SEOUL, 16 juin (Reuters) - L'armée nord-coréenne est prête à passer à l'action si les groupes de transfuges continuent leur campagne de propagande en Corée du Nord, a rapporté mardi l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. L'armée populaire de Corée a annoncé qu'elle étudiait des "plans d'action" qui lui permettraient de revenir dans les zones démilitarisées après la signature du pacte inter-coréen de 2018. Les tensions entre les deux Corées se sont accentuées alors que des tracts critiquant le leader nord-coréen, Kim Jong-un, l'accusant notamment de bafouer les droits de l'homme, ont été diffusés en Corée du Nord. La Corée du Sud prévoit de prendre des mesures contre deux des groupes de transfuges, estimant que leurs actions ont attisé les tensions entre les deux pays, et mettent en danger les personnes résidant à la frontière. (Hyonhee Shin; version française Camille Raynaud)

