Corée du Nord-Kim veut accroître les capacités de dissuasion nucléaire

SEOUL, 24 mai (Reuters) - Kim Jong-un a tenu une réunion militaire lors de laquelle il a évoqué de nouvelles mesures destinées à accroître les capacités nucléaires de la Corée du Nord alors que les négociations avec les Etats-Unis sur la dénucléarisation sont dans l'impasse, a indiqué dimanche la presse officielle nord-coréenne. Il s'agit de la première apparition publique du dirigeant nord-coréen rapportée par l'agence de presse officielle KCNA depuis trois semaines. Kim a réduit ses apparitions publiques du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, bien que Pyongyang affirme n'avoir recensé aucun cas dans le pays. Durant la réunion de la Commission militaire centrale du parti au pouvoir, ont été évoquées des mesures destinées à renforcer les forces armées et à "contenir avec fiabilité les menaces militaires persistantes, petites ou grandes, de la part de forces hostiles", écrit la KCNA. "De nouvelles mesures pour accroître davantage la dissuasion nucléaire du pays et placer les forces armées stratégiques en état d'alerte opérationnelle élevé ont été exposées lors de la réunion", ajoute-t-elle, précisant que des dispositions ont été validées pour augmenter la force de frappe de l'artillerie nord-coréenne. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)

