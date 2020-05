Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Nord-Kim Jong-un a repris ses activités publiques-KCNA Reuters • 02/05/2020 à 07:50









SEOUL, 2 mai (Reuters) - L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a annoncé samedi que Kim Jong-un avait assisté à l'inauguration d'une usine d'engrais dans une région située au nord de Pyongyang, la capitale, première apparition officielle du dirigeant nord-coréen depuis le 11 avril. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier l'information de KCNA auprès de sources indépendantes. La santé du dirigeant nord-coréen fait l'objet de multiples spéculations depuis son absence le 15 avril aux cérémonies de commémoration de la naissance de son grand-père, Kim Il-sung, fondateur du régime nord-coréen. Selon l'agence centrale de presse de la République populaire démocratique de Corée, une "salve d'acclamations tonitruantes" a éclaté parmi les participants à la cérémonie lorsque le Guide suprême a découpé le ruban dans cette usine inaugurée à Sunchon, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Pyongyang. Le quotidien Rodong Sinmun publie une série de photos http://www.rodong.rep.kp/ko/index.php?strPageID=SF01_02_02&newsID=2020-05-02-0001_photo prises, selon le journal, lors de cette inauguration. On voit le dirigeant nord-coréen en compagnie de sa soeur, Kim Yo-jong, et de plusieurs personnes assis à une estrade. Un panneau à l'arrière-plan porte la date du 1er mai, mais ces photos n'ont pas pu être vérifiées. KCNA précise que le vie-président de la commission des Affaires d'Etat, Pak Pong-ju, et un haut responsable du cabinet, Kim Jaer-ryong, étaient également présents. Sur d'autres photos diffusées par le Rodong Sinmun, on aperçoit dans la foule de nombreuses personnes portant des masques de protection et se tenant à bonne distance du podium où se trouvent Kim et les autres dignitaires. La Corée du Nord n'a signalé aucun cas de contamination au coronavirus apparu en décembre chez son voisin chinois et les autorités disent avoir mis en oeuvre des mesures sévères pour éviter qu'une épidémie se déclare. Parmi les pistes avancées pour expliquer l'absence de Kim Jong-un, les autorités sud-coréennes estiment possible que le dirigeant nord-coréen se soit abstenu de participer aux cérémonies officielles du 15 avril par mesure de précaution face à la pandémie. A Washington, Donald Trump a refusé vendredi de commenter la publication de l'agence KCNA. "Je préfère ne pas parler de cela pour l'instant", a dit le président américain à la Maison blanche. "Nous aurons quelque chose à dire à ce sujet le moment venu", a-t-il ajouté. Le dirigeant américain, qui a rencontré à trois reprises Kim Jong-un, est resté relativement discret sur le sujet depuis les premières spéculations sur son état de santé. Lundi, il assurait avoir une "très bonne idée" mais ajoutait ne pas pouvoir en parler. Dans un entretien accordé mercredi à Reuters, il a dit "tout savoir" mais a refusé d'entrer dans les détails. (Heekyong Yang et Jack Kim avec Steve Holland à Washington version française Marc Angrand et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.