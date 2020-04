Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Corée du Nord-Kim a supervisé un exercice militaire Reuters • 10/04/2020 à 04:49









SEOUL, 10 avril (Reuters) - Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a de nouveau supervisé vendredi un exercice militaire, a rapporté la presse officielle, en amont de la session plénière annuelle du Parlement qui devait débuter dans la journée malgré l'épidémie de coronavirus. Pyongyang a multiplié le mois dernier les essais balistiques et les tests d'une "nouvelle arme stratégique", sous la supervision de Kim, qui avait déclaré le 1er janvier que son pays allait reprendre le développement de son programme nucléaire en l'absence d'une reprise des négociations avec les Etats-Unis. L'exercice, à petite échelle, rapporté vendredi par l'agence de presse officielle KCNA a donné lieu à des tirs de mortiers par des troupes d'infanterie. La Corée du Nord a déclaré n'avoir aucun cas confirmé de coronavirus, indiquant poursuivre les dépistages et avoir placé plus de 500 personnes en isolement, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). (Josh Smith; version française Jean Terzian)

