Corée du Nord-Des responsables sud-coréens appellent à la prudence sur l'état de santé de Kim Jong-un

SEOUL, 27 avril (Reuters) - Les responsables sud-coréens appellent à la prudence face aux informations selon lesquelles le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un serait malade, soulignant qu'ils n'ont détecté aucun mouvement inhabituel en Corée du Nord. Lors d'un forum à huis clos dimanche, le ministre sud-coréen de l'unification Kim Yeon-chul, qui supervise les relations avec le Nord, a déclaré que le gouvernement disposait de capacités de renseignement pour dire avec confiance rien d'inhabituel ne se passait. Les rumeurs et les spéculations sur la santé du leader nord-coréen ont commencé après qu'il n'ait fait aucune apparition publique lors d'un jour férié important le 15 avril, et qu'il est depuis resté hors de vue. Les médias sud-coréens ont rapporté la semaine dernière que Kim Jong-un aurait peut-être subi une opération de chirurgie cardiaque et serait en isolement afin de ne pas s'exposer à une contamination au nouveau coronavirus. (Josh Smith, Sangmi Cha, Hyonhee Shin et Josh Smith, version française Camille Raynaud)

