CoreCivic en baisse après l'ouverture d'une enquête par un sénateur démocrate sur un contrat concernant un établissement du Minnesota

** L'action de l'opérateur pénitentiaire CoreCivic CXW.N a reculé de plus de 2 % à 30,72 dollars en début de séance
** La sénatrice démocrate Maggie Hassan lance une enquête sur l'acquisition par l'administration Trump d'un centre de rétention pour immigrés situé dans le Minnesota, auprès de CoreCivic
** La sénatrice Hassan s'interroge sur le prix payé par le gouvernement pour ce centre
** Elle demande également à CXW de conserver ses communications et ses documents relatifs à cette transaction
** Sous Trump, la répression de l’immigration clandestine avait stimulé la demande de centres de détention, mais la récente victoire écrasante des démocrates au Congrès assombrit désormais les perspectives pour les exploitants de prisons
** Les cinq sociétés de courtage qui suivent le titre lui attribuent la recommandation "acheter"; le cours-cible médian est de 42 dollars, selon les données compilées par LSEG
** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse d’environ 61 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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