La 31e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) aboutira soit à un accord satisfaisant, soit à aucun accord, a déclaré samedi le haut responsable de l'Union européenne chargé du climat, alors que les négociations se prolongeaient bien au-delà de l'échéance prévue.

Les représentants d'environ 200 pays peinent à surmonter leurs divergences au sujet des énergies fossiles et du financement de la lutte contre le changement climatique, retardant ainsi la conclusion d'un accord lors de cette conférence de deux semaines qui devait initialement s'achever vendredi.

"Soit nous parviendrons à un bon accord, soit il n'y aura pas d'accord du tout", a déclaré aux journalistes le commissaire européen chargé du climat, Wopke Hoekstra. Interrogé sur le risque d'un échec des négociations, il a répondu : "Nous verrons bien."

Le dernier échec majeur des négociations climatiques de l'Onu remonte à 2009, lorsque les pays participant à la COP15 n'avaient pas réussi à adopter par consensus l'Accord de Copenhague.

Alors que des employés démontaient les stands de restauration et les expositions sur le site samedi, les délégations faisaient la navette entre les salles de réunion pour discuter de leur stratégie, tandis que d'autres se reposaient en attendant une nouvelle version du texte de négociation.

Le président turc de la COP31, Murat Kurum, a rencontré des responsables de l'UE, de l'Australie et de l'Arabie saoudite pour tenter de sortir de l'impasse, mais il a reconnu qu'un accord pourrait rester hors de portée.

CRISPATIONS AUTOUR DE L'ABANDON DES ÉNERGIES FOSSILES

"J'appelle chaque pays à agir de manière responsable", a-t-il déclaré aux journalistes. "Personne n'a intérêt à faire échouer ce processus en se crispant sur des mots ou des formulations."

Les principaux points de blocage concernent la mention ou non, dans l'accord final, des combustibles fossiles responsables du réchauffement climatique, ainsi que celle d'un soutien aux pays les plus pauvres pour leur adaptation au changement climatique.

Un projet d'accord publié jeudi a supprimé les références antérieures à l'abandon du recours aux combustibles fossiles. Selon des observateurs, l'Arabie saoudite et d'autres grands producteurs de pétrole et de gaz s'étaient opposés à cette formulation.

Le projet a également supprimé l'objectif proposé de 120 milliards de dollars (109 milliards d'euros) de financement visant à aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique.

Les négociateurs s'attendaient à un projet révisé vendredi. Mais samedi après-midi, en l'absence de nouveau texte, les espoirs de changements significatifs s'estompaient et la frustration gagnait du terrain.

Les récents sommets sur le climat ont régulièrement dépassé les délais prévus sans pour autant échouer, aboutissant finalement à des accords.

Isatou Camara, négociatrice gambienne chargée des questions financières, a déclaré que certains pays semblaient recourir à des manœuvres dilatoires pour pousser les autres à accepter un résultat moins ambitieux.

"STRATÉGIE DE RETARDEMENT"

"Cette stratégie de retardement, utilisée lors de précédentes COP, pourrait conduire à ce qu'à la fin, lorsqu'un texte est enfin présenté, vous l'acceptiez parce que vous êtes à bout, épuisé et que vous voulez rentrer chez vous, a-t-elle déclaré.

Les discussions de cette année ont été encore compliquées par les guerres en cours et la hausse du coût de la vie, qui mobilisent l'attention des responsables politiques et des opinions publiques.

Les États-Unis, premier émetteur historique de gaz à effet de serre au monde, sont également absents des négociations pour la deuxième année consécutive, après que le président Donald Trump a mis fin à la coopération en matière de politique climatique en qualifiant le réchauffement climatique de canular.

Un rapport de l'Onu publié le mois dernier a conclu que le monde était en voie de dépasser 1,5°C de réchauffement par rapport aux niveaux préindustriels, un seuil que les gouvernements s'étaient engagés, dans le cadre de l'Accord de Paris de 2015, à tenter de ne pas franchir.

Le projet d'accord reconnaît ce dépassement probable et appelle à accélérer le déploiement de technologies capables d'éliminer les gaz à effet de serre de l'atmosphère afin de contribuer à faire baisser les températures.

Certaines délégations se sont opposées à l'inclusion des technologies de captage du carbone, arguant que cela pourrait ouvrir la voie à la poursuite de l'utilisation des combustibles fossiles.

"Le fait qu'il reste autant de dossiers en suspens à cette COP montre qu'il y a un vrai problème", a déclaré Brenda Mwale, négociatrice malawite sur les pertes et dommages. "La question est de savoir si nous traversons une crise du leadership. Y avait-il réellement une vision pour cette COP ?"

(Rédigé par Richard Valdmanis, version française Benjamin Mallet)