COP31-Le responsable climat de l'Onu appelle à agir vite

Le haut responsable des Nations unies chargé du climat a exhorté samedi les participants à la COP31 en Turquie à arrêter les manoeuvres dilatoires pour parvenir à un accord ambitieux sur la sortie des énergies fossiles.

Alors qu'elle entre dans sa deuxième et dernière semaine, la conférence annuelle des Nations unies sur le climat peine à surmonter le fait que de nombreux gouvernements, confrontés à l'inflation et à la crise énergétique, aient relégué au second plan la lutte contre le réchauffement climatique.

"Chaque pays a son point de vue. Chaque pays a le droit de vote. Parvenir à un accord sur chaque mot, chaque phrase est un travail difficile mais essentiel", a déclaré Simon Stiell. "Il n'y a pas de succès collectif sans compromis de la part de chaque partie."

"Alors que nous entrons dans la deuxième semaine, j'exhorte les parties à s'attaquer rapidement aux questions les plus épineuses et à éviter les manoeuvres dilatoires", a ajouté le responsable onusien.

Selon les observateurs, les grands producteurs et consommateurs de combustibles fossiles s'opposent à tout accord qui fixerait de nouveaux objectifs contraignants ou prévoirait une sortie du pétrole, du gaz et du charbon, ce qui complique la tâche de la Turquie, hôte du sommet, et de l'Australie, chargée de mener les négociations, pour parvenir à un accord suffisamment ambitieux pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique.

Selon un rapport de l'Onu publié le mois dernier, la planète est déjà en passe de dépasser le seuil de réchauffement de 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, la limite arrêtée par les experts pour éviter les pires effets du changement climatique.

PLAN D'ÉLECTRIFICATION DE LA TURQUIE

La Turquie s'efforce de placer au coeur d'un éventuel accord une proposition visant à soutenir l'électrification dans le monde, seul moyen selon elle de réduire plus rapidement les émissions en accélérant l'abandon des voitures, chaudières et autres équipements fonctionnant aux combustibles fossiles.

Ce plan n'exige toutefois pas que la hausse de la production d'électricité provienne de sources renouvelables, ce qui déçoit de nombreux observateurs et délégations qui plaident pour des objectifs de transition énergétique plus clairs.

Les grands producteurs de pétrole, comme l'Arabie saoudite et la Russie, sont traditionnellement hostiles à toute formulation réclamant la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles, tandis que les grandes économies en développement, comme l'Inde, sont opposées à des mesures qui, selon elles, pourraient limiter leur développement et leurs choix énergétiques.

Les États-Unis, premier consommateur mondial de pétrole, boycottent quant à eux les négociations pour la deuxième année consécutive depuis la réélection de Donald Trump, qui a qualifié le réchauffement climatique de "canular" et se veut le champion des énergies fossiles.

Interrogé sur son évaluation des progrès réalisés jusqu'à présent dans les négociations, Simon Stiell a déclaré : "Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est que les échanges ont été constructifs. Nous savons où se situent les points de tensions naturels."

(Version française Tangi Salaün)