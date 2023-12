COP28: TotalEnergies salue un accord qui "conforte" sa stratégie, notamment dans le gaz

Le groupe pétro-gazier TotalEnergies a salué mercredi l’accord trouvé à Dubaï à la COP28 qui trace la voie de l'abandon progressif des énergies fossiles, estimant qu'il conforte sa "stratégie de transition", a commenté le groupe auprès de l'AFP.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"TotalEnergies salue l’accord trouvé à Dubaï qui appelle à la 'transition dans les systèmes énergétiques' d'une manière 'juste, ordonnée et équitable'", a indiqué le groupe en reprenant les termes pesés du texte de 21 pages approuvé mercredi par consensus.

"Dans ce cadre, TotalEnergies note avec intérêt la mention dans l’accord de l’utilité" des carburants de "transition comme le gaz", considéré dans de nombreux pays comme un substitut au charbon.

Le groupe a par ailleurs salué "le leadership de Sultan al-Jaber, dont la présidence pragmatique a permis de mettre autour de la table les occidentaux, le Sud Global et les pays producteurs d’hydrocarbures pour parler sans tabou des sujets les plus difficiles".

L'accord appelle à abandonner progressivement les énergies fossiles, sans évoquer le mot de "sortie" des énergies fossiles, ce que réclamaient plus d'une centaine de pays et nombre d'ONG. De fait, il reconnaît sans le dire le rôle du gaz parmi les "énergies de transition", et n'évoque pas les hydrocarbures produits pour la pétrochimie.

Pour TotalEnergies, les objectifs de triplement des énergies renouvelables et de doublement de l’efficacité énergétique d’ici 2030, ainsi que l'élimination des émissions de méthane à cet horizon "sont au coeur de la feuille de route" du groupe.

"Cet accord conforte ainsi la stratégie de transition de TotalEnergies", qui repose sur "la construction d'un nouveau système énergétique décarboné plus efficace fondé sur l’électricité et les énergies renouvelables, dans lequel le gaz joue un rôle utile comme énergie de transition flexible", a fait valoir le groupe.

"Nous soutenons les résultats de la COP28. Il est conforme aux objectifs de l'Accord de Paris, que nous continuons également à soutenir", a réagi de son côté le groupe britannique Shell.

Les cours du pétrole s'affichaient en légère baisse mercredi mais cela n'a pas de lien avec l'accord de COP28 qui fixe des objectifs de court et moyen terme, souligne Alexandre Baradez, analyste chez IG France, en expliquant que "le marché (pétrolier) n'anticipe pas à 10 ou 20 ans".