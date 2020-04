Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coornavirus-La Chine rend hommage aux milliers de mort de l'épidémie Reuters • 04/04/2020 à 04:19









PEKIN, 4 avril (Reuters) - La Chine commémorait samedi les milliers de "martyrs" qui ont trouvé la mort durant l'épidémie du nouveau coronavirus, apparue en décembre dernier dans le centre du pays, au cours d'une journée décrétée de deuil national. Alors que les drapeaux ont été mis en berne et toute forme de divertissement suspendue, trois minutes de silence ont été observées à 10h00 heure de Pékin (02h00 GMT) pour rendre hommage aux victimes du Covid-19, dont les médecins et le personnel de secours aux premières lignes dans la lutte contre l'épidémie. Les sirènes d'alerte ont résonné et les voitures, trains et bateaux étaient invités à faire entendre leurs klaxons. Plus de 3.300 décès ont été causés par l'épidémie en Chine continentale, selon les données des autorités sanitaires chinoises. A Wuhan, ville de 11 millions d'habitants qui est le berceau du nouveau coronavirus, tous les feux de signalisation devaient basculer au rouge à 10h00 et l'ensemble du trafic routier être suspendu pendant trois minutes. La capitale de la province de Hubei a recensé 2.567 décès, soit plus de 75% des décès signalés dans le pays. Dans son point quotidien, la Commission nationale de la santé a dit samedi avoir recensé la veille 19 nouveaux cas confirmés de contamination, parmi lesquels un cas dans le Hubei. Elle a fait état de 81.639 infections au total. (Ryan Woo, Liangping Gao et Se Young Lee; version française Jean Terzian)

