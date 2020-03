Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coornavirus-A Singapour, respecter la distanciation ou risquer la prison Reuters • 27/03/2020 à 07:02









SINGAPOUR, 27 mars (Reuters) - Se rapprocher à moins d'un mètre d'une autre personne dans un restaurant ou une file d'attente d'un commerce de Singapour est désormais passible d'une peine de prison, avec l'instauration de l'une des législations les plus strictes au monde pour imposer la distanciation sociale comme remède au coronavirus. Depuis qu'elle a recensé un premier cas de contamination fin janvier, la ville a adopté une approche très stricte dans le but d'éviter une propagation du virus, et cette nouvelle loi entrée en vigueur vendredi s'inscrit en ce sens. Plusieurs habitants ont toutefois fait part de leur confusion, appelant à des éclaircissements sur les nouvelles restrictions. Singapour a fermé les bars et interdit les rassemblements de plus de 10 personnes en dehors des lieux de travail et des écoles. La nouvelle loi établit que toute personne prenant place intentionnellement à moins d'un mètre d'une autre personne dans un lieu public, une file d'attente ou sur un siège fixe ne devant pas être occupé, se rendra coupable d'un crime passible d'une amende de près de 7.000 dollars et/ou de six mois d'emprisonnement. Cette règle est en vigueur jusqu'au 30 avril. (Aradhana Aravindan et John Geddie; version française Jean Terzian)

