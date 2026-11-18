ConvaTec Group sédut les investisseurs, le marché achète les ambitions à moyen terme révélées par Dormakaba lors de sa journée investisseurs et SPIE commence la séance dans le vert. Accor perd du terrain après un projet de renforcement de sa participation au capital d'Ennismore, le marché sanctionne Alstom à la découverte d'une perte nette ajustée semestrielle de 822 MEUR.

Actions en hausse

ConvaTec Group ( 8,4%) : le fabricant britannique de dispositifs médicaux rebondit après la baisse du début de semaine, à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires organique en hausse de 4,8% sur dix mois. Il relève sa fourchette de croissance organique 2026 (hors InnovaMatrix) à 6,25%-7% et confirme une croissance à deux chiffres du BPA ajusté. Une grande banque d'investissement américaine souligne que les perspectives initiales pour l'exercice 2027 sont confirmées malgré de multiples vents contraires, réels ou perçus.

Siltronic ( 6,2%) : le fabricant allemand de plaquettes de silicium grimpe après le relèvement de sa recommandation par Berenberg de conserver à acheter, avec un objectif de cours maintenu à 90 EUR. Le courtier juge le groupe "retardataire" et attend un "boom des résultats" grâce à la demande de serveurs jusqu'en 2028, soulignant notamment l'accélération de la dynamique opérationnelle du groupe.

Mycronic ( 4,1%) : l'équipementier suédois de systèmes de photomasques bondit après le relèvement de sa recommandation par Nordea de conserver à acheter, avec un objectif rehaussé de 314 à 340 SEK. Il annonce aussi une commande américaine de 2 à 3 MUSD.

Experian ( 3,2%) : le courtier de données de crédit britannique profite de résultats semestriels en progrès, avec un chiffre d'affaires de 4,45 MdsUSD contre 4,07 MdsUSD un an plus tôt. Il lance aussi un nouveau rachat d'actions de 500 MUSD, mené parallèlement au programme existant.

Dormakaba ( 2,9%) : le groupe zurichois de serrures et de contrôle d'accès profite d'annonces optimistes lors de sa journée investisseurs, où il relève ses ambitions à moyen terme. Il vise une croissance organique de 3% à 5% par an et une marge opérationnelle d'environ 14% d'ici l'exercice 2028/29, contre 10% aujourd'hui.

SPIE ( 0,9%) : le groupe français de services multitechniques ouvre légèrement en hausse en début de séance à la suite de l'annonce de l'acquisition de 100% du polonais Enprom, spécialiste des lignes haute tension et des postes électriques, qui emploie 900 collaborateurs. L'opération doit accroître le BPA ajusté dès la première année de consolidation.

Actions en baisse

Alstom (-9,1%) : le constructeur ferroviaire français est sanctionné suite à l'annonce d'une perte nette ajustée semestrielle de 822 MEUR, due aux déboires du programme Coradia Max en Allemagne, et par un plan de désendettement d'environ 2 MdsEUR. Deutsche Bank et JP Morgan ont abaissé leurs objectifs, respectivement de 13 à 12 EUR et de 15,60 à 14 EUR.

Jet2 Plc (-4,7%) : la compagnie aérienne britannique à bas coûts est sanctionnée par l'annonce de résultats semestriels en repli, avec un bénéfice de 489,2 MGBP, pénalisé par la baisse des tarifs. Elle a réduit sa capacité hivernale de 240 000 sièges et juge prématuré de donner une prévision de bénéfice annuel.

Anglo American (-3,1%) : la major minière londonienne recule, car le Brésil conteste l'examen par Bruxelles de la cession de sa mine de nickel à la chinoise MMG pour 500 millions de dollars. Le groupe a averti ses clients qu'il pourrait fermer ses mines de ferronickel en cas de veto.

FLSmidth (-2,1%) : le fournisseur danois d'équipements pour les mines et les cimenteries pâtit de la dégradation de Handelsbanken, qui passe d'"acheter" à "conserver" avec un objectif ramené de 660 à 550 DKK. ABG Sundal Collier réduit aussi son objectif, à 650 couronnes contre 690 DKK auparavant, tout en restant à l'achat.

Accor (-4,2%) : l'hôtelier français recule après l'annonce, mardi soir, du rachat en trois tranches des participations minoritaires de sa filiale lifestyle Ennismore, pour environ 1,6 MdEUR. Le financement passera notamment par des cessions d'actifs non stratégiques d'au moins 500 MEUR.

Melrose Industries (-2,6%) : le propriétaire de GKN Aerospace pâtit de l'incident survenu dans son usine californienne de Garden Grove, dont l'impact est estimé entre 70 et 80 MGBP sur l'exercice 2026. Les perspectives sont tout de même maintenues, avec un chiffre d'affaires en hausse de 4% sur quatre mois.