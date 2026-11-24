Contrôles automatisés : ça coince aux frontières pour les ferries dans les ports français

Une personne utilise le système EES à Folketone, au Royaume-Uni, le 23 septembre 2025 ( AFP / Justin TALLIS )

"Ça ne marche pas!": après les files d'attente dans les aéroports, les exploitants de ferries alertent à leur tour sur les ratés de la mise en œuvre du contrôle biométrique automatique d'identité dans les ports français, destiné à sécuriser les frontières de l'espace Schengen.

Parmi les exploitants de ferries interrogés par l'AFP, le plus virulent est Jean-Marc Roué, président de Brittany Ferries, société qui exploite des liaisons entre le Royaume-Uni et les ports français de Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg et Ouistreham.

"Je suis très, très inquiet", dit-il à l'AFP. Les technologies EES (Entry Exit System) proposées pour réaliser ces nouveaux contrôles "ne fonctionnent pas pour nous", et elles "vont rajouter beaucoup de temps pour le débarquement sur les façades maritimes françaises, en pesant sur des sociétés de ferries déjà fragilisées par la hausse du prix des carburants".

Le sujet des contrôles automatiques d'identité des passagers non issus de l'espace Schengen s'est invité en passager clandestin aux Assises de l'économie de la mer qui se tiennent à Montpellier jusqu'à mercredi.

Les équipements destinés à enregistrer les empreintes et les portraits des voyageurs, ensuite comparés aux données enregistrées, sont vendus par le groupe français Thales qui a remporté l'appel d'offres lancé dans plusieurs des pays européens concernés.

Ce système, basé sur des kiosques, "a été conçu pour des aéroports qui accueillent des passagers-piétons, et en aucun cas pour nos passagers", ajoute M. Roué, "qui arrivent pour 80 % d'entre eux en voiture" pour monter sur les bateaux.

"Difficultés persistantes de connexion"

Une personne utilise le système EES à Folketone, au Royaume-Uni, le 23 septembre 2025 ( AFP / Justin TALLIS )

Pour effectuer proprement le contrôle à bord, il faut donc introduire des "agents facilitateurs" qui passent entre les rangées de voitures avec une tablette numérique où chaque passager dans chaque voiture doit pré-enregistrer ses empreintes et faire sa photo, avant de passer - en voiture - devant les douaniers à la sortie du bateau.

Or "les tablettes ne fonctionnent pas", relève Lucie Junet de Corsica Linea, qui exploite plusieurs services de ferries entre trois ports algériens, dont Alger, et Marseille, ainsi qu'entre Tunis et Sète.

"En été avec la réverbération, leur utilisation est compliquée, et quand par hasard elles ont enregistré les données, celles-ci ne parviennent jamais aux douaniers dans les guérites", dit-elle.

Même écho chez l'opérateur danois DFDS. Le directeur pour la France Rémi Bocquillon souligne "les difficultés persistantes de connexion" des tablettes.

"Sur les kiosques" dans lesquels les piétons vont s'enregistrer, "il semblerait que cinq sur sept fonctionnent", relève-t-il néanmoins.

"Depuis avril, des tests grandeur nature étaient prévus et n'ont pas eu lieu", ajoute M. Roué. Les contrôles d'identité aux frontières s'effectuent donc à l'ancienne, grâce à une nouvelle dérogation exceptionnelle accordée par l'UE jusqu'au 31 décembre 2026.

"Sous cellophane"

Des kiosques EES à Folketone, au Royaume-Uni, le 23 septembre 2025, à l'entrée de l'Eurotunnel ( AFP / Justin TALLIS )

"Dans le port de Saint-Malo, les kiosques sont toujours emballés sous cellophane, personne ne les a ouverts", ajoute-t-il.

Or le temps presse, le contrôle automatique est censé être généralisé à partir du 1er janvier 2027.

Sur la Manche, le temps passé par les bateaux dans les ports est un enjeu de survie économique. Les sociétés de ferries pratiquent le juste-à-temps dans leurs rotations, pour essayer d'être concurrentielles face au tunnel sous la Manche.

"Nos bateaux se vident et se rechargent en une heure quinze, nous ne pouvons pas attendre quatre heures que le bateau se vide", ajoute M. Roué.

Interrogé par l'AFP, Thales n'admet pas officiellement de problèmes. "Les solutions fixes et mobiles fournies sont aujourd'hui déployées et utilisées continuellement en conditions opérationnelles", souligne le groupe dans un bref communiqué à l'AFP.

Le groupe français de technologie, défense et sécurité souligne néanmoins que "comme pour tout projet de cette ampleur des ajustements et optimisations sont menés en continu".

"Nous savons que la réussite du projet EES repose sur une coordination étroite de l'ensemble de l'écosystème : autorités nationales, institutions européennes, partenaires industriels et opérateurs (aéroports, gares, ports)", ajoute le groupe.

Côté gouvernement, le ministère des Transports, présent à Montpellier, renvoie vers celui de l'Intérieur qui coordonne le projet, lequel n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Quant à savoir si une nouvelle dérogation pourrait être accordée par Bruxelles, M. Bocquillon répond que les sociétés de ferries doivent en discuter le 8 décembre avec les ministères des Transports et de l'Intérieur.