Paris, le 24 novembre 2026, 18h – Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l’expérience utilisateur (Code ISIN FR0012821890 - ALDUX), annonce avoir procédé à une réduction des moyens affectés au contrat de liquidité confié à Portzamparc – BNP Paribas, conformément à la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative aux contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.



Le 24 novembre 2026, il a été procédé, au titre de ce contrat, à un retrait de 18 500 euros et à un transfert de 25 000 actions AdUX, inscrites au nominatif au compte propre de la Société à la même date.

Pour mémoire, lors du bilan semestriel du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

▪ 50 957 actions AdUX

▪ 38 979,14 euros en espèces

À l’issue de ces opérations, les moyens figurant au compte de liquidité s’élèvent à 27 802 actions AdUX et 18 449,24 euros en espèces.