Le groupe de construction a annoncé la signature d'un contrat supplémentaire avec un client existant.

Le Suédois sera chargé de construire une installation technologique aux Etats-Unis. Le montant du contrat s'élève à 80 millions de dollars, et sera intégré aux prises de commandes américaines du groupe au titre du quatrième trimestre 2026.

Les travaux ont débuté en avril 2026 et leur achèvement est prévu au premier trimestre 2028.